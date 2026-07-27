Χίος: Το Νήσος Σάμος σε ένα εντυπωσιακό σόου για την Αγία Παρασκευή

Εντυπωσιακές εικόνες από την απόδοση τιμών του Νήσος Σάμος στην Αγία Παρασκευή!

Ο Χιώτης καπετάνιος, Γιώργος Αρβανίτης δεν ξεχνά τη γενέτειρα.

Χθες που πανηγύριζε η Αγία Παρασκευή Καστέλλο στη Χίο, το Νήσος Σάμος έκανε μανούβρα μία ανάσα από το λιμανάκι της Αγίας Παρασκευής. Με τους συριγμούς και τα βεγγαλικά εντυπωσίασε τους προσκυνητές και προκάλεσε ρίγη συγκίνησης.

Πηγή Βίντεο: CHIOSPHOTOS, KOSTANTINOS MIL. ANAGNOSTOU