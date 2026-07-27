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Στον ανακριτή ιατροδικαστής και τοξικολόγος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/07/2026 12:22
Στον ανακριτή ιατροδικαστής και τοξικολόγος
INTIME

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν λίγο πριν τις 11:00 ο ιατροδικαστής Χανίων και ο τοξικολόγος του Πανεπιστημίου Κρήτης που κατηγορούνται  ότι συνέτασσαν ψευδείς γνωματέυσεις  έναντι αμοιβής με στόχο την ευνοϊκή αντιμετώπιση σε δικονομικό πλαίσιο

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται στην λεγόμενη «Μαφία των Χανίων» στην οποία δραστηριότητα ανέπτυσσαν μεταξύ άλλων αστυνομικοί, κληρικοί αλλα και κρατικοί παράγοντες.

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