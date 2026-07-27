Στον ανακριτή ιατροδικαστής και τοξικολόγος

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν λίγο πριν τις 11:00 ο ιατροδικαστής Χανίων και ο τοξικολόγος του Πανεπιστημίου Κρήτης που κατηγορούνται ότι συνέτασσαν ψευδείς γνωματέυσεις έναντι αμοιβής με στόχο την ευνοϊκή αντιμετώπιση σε δικονομικό πλαίσιο

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται στην λεγόμενη «Μαφία των Χανίων» στην οποία δραστηριότητα ανέπτυσσαν μεταξύ άλλων αστυνομικοί, κληρικοί αλλα και κρατικοί παράγοντες.