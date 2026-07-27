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Απειλή για βόμβα στην Πρεσβεία της Γαλλίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/07/2026 13:23
Απειλή για βόμβα στην Πρεσβεία της Γαλλίας
INTIME

Συναγερμός σήμανε στην Γαλλική Πρεσβεία λίγο μετά τις 11:40, όταν άγνωστος τηλεφώνησε και απείλησε πως στο κτήριο έχει τοποθετηθεί βόμβα.

Αμέσως έεσπευσε στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. για να “χτενίσει” τους χώρους της πρεσβείας.

Η κυκλοφορία στην οδό Ακαδημίας έχει διακοπεί, από την Αστυνομία, από το ύψος της οδού Κανάρη.

 

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