Απειλή για βόμβα στην Πρεσβεία της Γαλλίας
Συναγερμός σήμανε στην Γαλλική Πρεσβεία λίγο μετά τις 11:40, όταν άγνωστος τηλεφώνησε και απείλησε πως στο κτήριο έχει τοποθετηθεί βόμβα.
Αμέσως έεσπευσε στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. για να “χτενίσει” τους χώρους της πρεσβείας.
Η κυκλοφορία στην οδό Ακαδημίας έχει διακοπεί, από την Αστυνομία, από το ύψος της οδού Κανάρη.
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