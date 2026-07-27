Νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας

Με κεντρικό μήνυμα «Δεν είναι αυτό που νομίζεις… Η ηπατίτιδα δεν κάνει διακρίσεις. Μας αφορά όλους», η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος – ΕΕΜΗ (https://eemh.gr) υλοποιεί και φέτος μια πρωτότυπη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας, όπως έχει οριστεί η 28η Ιουλίου 2026.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει στο προσκήνιο όσα συχνά παραμένουν «αόρατα»: την ελλιπή ενημέρωση, τις παρανοήσεις γύρω από τους τρόπους μετάδοσης, το αδικαιολόγητο στίγμα, αλλά και την ανάγκη για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και ισότιμη πρόσβαση στη θεραπεία.

Γιατί η ηπατίτιδα δεν αφορά «κάποιους άλλους». Δεν συνδέεται με μία συγκεκριμένη ηλικία, κοινωνική ομάδα ή τρόπο ζωής. Αφορά τη δημόσια υγεία και, επομένως, αφορά όλους μας.

Με το μήνυμα «Δεν είναι αυτό που νομίζεις…», η ΕΕΜΗ καλεί τους πολίτες να αναζητήσουν έγκυρη ενημέρωση, να γνωρίσουν τους τρόπους πρόληψης και μετάδοσης και να συζητήσουν χωρίς φόβο ή προκατάληψη.

Η ενημέρωση μπορεί να καταρρίψει έναν μύθο. Η εξέταση μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη διάγνωση. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου.

Παρά τη σημαντική επιστημονική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, οι Ιογενείς Ηπατίτιδες εξακολουθούν να αποτελούν μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Ο αποτελεσματικός εμβολιασμός έναντι της Ηπατίτιδας Β και οι σύγχρονες, υψηλής αποτελεσματικότητας θεραπείες για την Ηπατίτιδα C έχουν αλλάξει ουσιαστικά τα δεδομένα στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων λοιμώξεων. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν με χρόνια Ιογενή Ηπατίτιδα χωρίς να το γνωρίζουν.

Η ηπατίτιδα και τα δεδομένα στην Ελλάδα

Ο όρος «ηπατίτιδα» περιγράφει τη φλεγμονή του ήπατος. Μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικά αίτια, μεταξύ των οποίων λοιμώξεις από ιούς, αυτοάνοσα νοσήματα, κατανάλωση αλκοόλ ή φαρμακευτικούς και άλλους παράγοντες.

Οι Ιογενείς Ηπατίτιδες προκαλούνται κυρίως από πέντε διαφορετικούς ιούς — Α, Β, C, Δ και Ε — οι οποίοι διαφέρουν ως προς τους τρόπους μετάδοσης, τη φυσική πορεία της λοίμωξης και τις δυνατότητες πρόληψης και θεραπείας.

Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στις χώρες χαμηλού επιπολασμού Ιογενών Ηπατιτίδων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι περίπου 180.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον ιό της Ηπατίτιδας Β, ενώ περίπου 80.000 άνθρωποι πάσχουν από Ηπατίτιδα C, με σημαντικό ποσοστό να μην έχει ακόμη διαγνωστεί.

Ο εμβολιασμός έναντι της Ηπατίτιδας Β έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο πρόληψης της λοίμωξης και των επιπλοκών της. Παράλληλα, οι διαθέσιμες αντι-ιικές θεραπείες συμβάλλουν ουσιαστικά στον έλεγχο της χρόνιας Ηπατίτιδας Β και στη μείωση του κινδύνου εξέλιξης της ηπατικής νόσου.

Στην Ηπατίτιδα C, η θεραπευτική πρόοδος έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Οι σύγχρονες από του στόματος θεραπείες μπορούν να οδηγήσουν σε ίαση στη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών. Η εξάλειψη της Ιογενούς Ηπατίτιδας C έως το 2030 παραμένει στρατηγικός στόχος για τη χώρα, κατ’ αντιστοιχία με τους διεθνείς στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σήμερα, στην Ελλάδα, οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα για την Ηπατίτιδα C, τα οποία μπορούν να επιτύχουν την πλήρη κάθαρση του ιού και την ίαση της λοίμωξης.

Σήμερα, οι Ιογενείς Ηπατίτιδες μπορούν, ανάλογα με τον τύπο τους, να προληφθούν, να διαγνωστούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Όμως, για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη Ιατρική, χρειάζεται πρώτα να ξεπεραστούν η άγνοια, ο φόβος και το στίγμα.