Διπλή διάσωση 

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού νεαρής γυναίκας και του σκύλου της, μετά από περιστατικό σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη, όπου η προσπάθεια διάσωσης του ζώου εξελίχθηκε σε μία απρόβλεπτη περιπέτεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία ένα σκυλί πήδηξε από μπαλκόνι και εγκλωβίστηκε σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη. Η ιδιοκτήτριά του, χωρίς δεύτερη σκέψη, έτρεξε για να το σώσει, με αποτέλεσμα όμως να εγκλωβιστεί κι εκείνη.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Με προσεκτικούς χειρισμούς, τόσο η γυναίκα όσο και ο σκύλος της απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την αποθήκη, χωρίς να τραυματιστούν.