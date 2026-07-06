Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για αύριο

Διορίστηκαν τρεις συνήγοροι από το δημόσιο για έναν από τους 36 κατηγορούμενους.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας την προηγούμενη Τετάρτη, ο κατηγορούμενος ζήτησε διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο λόγω οικονομικής δυσκολίας να κρατήσει τον δικό του.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για αύριο έπειτα από αίτημα των νέων συνηγόρων να μελετήσουν τη δικογραφία .

Ανησυχία εκφράστηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση αναφορικά με τον χρόνο διακοπής και την πρόοδο της δίκης. Εκρεμμεί να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας και υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για την αναβάθμιση των κατηγοριών και την κλήση νέων μαρτύρων.

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για την μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και την απόδοση κακουργήματος στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται για πλημμελήματα .