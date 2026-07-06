Λουτράκι: Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου σε τροχαίο με πατίνι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από ΙΧ επιβατικό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο φέρεται να εξήλθε από παρακείμενο στενό τη στιγμή της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα το πατίνι να παρασυρθεί και ο ανήλικος να βρεθεί κάτω από το όχημα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στον 16χρονο. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετέφεραν τον ανήλικο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρει κάταγμα στην κλείδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.