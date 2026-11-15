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Κέρκυρα: Παρέσυρε μοτοσικλετιστή και το έσκασε

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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/11/2026 23:01
Κέρκυρα: Παρέσυρε μοτοσικλετιστή και το έσκασε
Φωτογραφία αρχείου/INTIME

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Καλλιθέα, στα Κανάλια της Κέρκυρας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τόσο ένας νεαρός μοτοσικλετιστής όσο και ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου.

Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η πορεία του, ωστόσο, δεν είχε την κατάληξη που επιδίωκε. Λίγα μέτρα παρακάτω έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανατράπηκε στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού, ενώ στη συνέχεια και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εγκατάλειψη, διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας.

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