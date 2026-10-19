Χανιά: Γλίτωσε από θαύμα 26χρονος όταν ανατράπηκε το τρακτέρ του

Πρόλαβε να απομακρυνθεί πριν τον καταπλακώσει

Από πολύ σοβαρό τραυματισμό γλίτωσε ένας 26χρονος στα Χανιά, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε, με τον ίδιο να καταφέρνει να απομακρυνθεί εγκαίρως, πριν τον καταπλακώσει το βαρύ αγροτικό μηχάνημα.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι , στην περιοχή του Ντερέ, στον Δήμο Πλατανιά, στον δρόμο προς τις Καρές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός, με καταγωγή από τα Χανιά, κατάφερε να αποφύγει το τρακτέρ την ώρα που αυτό ανατρεπόταν. Ωστόσο, τραυματίστηκε στη μέση και στα πόδια.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με τέσσερις πυροσβέστες, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ανατράπηκε το τρακτέρ δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.