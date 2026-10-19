Θεσσαλονίκη: Πουλούσαν ναρκωτικά μέσω Telegram και πληρώνονταν με κρυπτονομίσματα

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, που χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας για να προσεγγίζει πελάτες, ακόμη και ανηλίκους, εξάρθρωσε στη Θεσσαλονίκη το ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τρία άτομα ηλικίας 18, 25 και 30 ετών συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 3,5 κιλά κάνναβης και 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα μέλη του κυκλώματος αξιοποιούσαν εφαρμογές όπως το Telegram, μέσω των οποίων έδιναν οδηγίες για την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών και την πληρωμή τους με κρυπτονομίσματα.

Η οργάνωση διέθετε κατανεμημένες περιοχές δράσης, εξυπηρετούσε άμεσα τις παραγγελίες και χρησιμοποιούσε μεθόδους απόκρυψης για να αποφεύγει τον εντοπισμό της.

Πώς έγιναν οι συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, έπειτα από εξειδικευμένη ανάλυση των εμπλεκομένων.

Αρχικά συνελήφθη ένας 18χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης.

Στη συνέχεια, στελέχη του ΔΕΟΣ εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι αγοραστές ναρκωτικών, αξιοποιώντας τη μέθοδο της ανακριτικής διείσδυσης. Με αυτόν τον τρόπο συνελήφθησαν δύο ακόμη μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 25 και 30 ετών, ενώ κατασχέθηκαν 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, ζυγαριά ακριβείας και συσκευή πληρωμής με κρυπτονομίσματα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το κύκλωμα προσέγγιζε ακόμη και ανηλίκους μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.