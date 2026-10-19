Άγριο επεισόδιο σε πλοίο – Επιτέθηκαν στον πλοίαρχο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο, όταν ο πλοίαρχος δέχθηκε άγρια επίθεση χτες το απόγευμα.

Συγκεκριμένα όλα συνέβησαν στο πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Κόστα Αργολίδας – Σπέτσες. Κατά την διάρκεια φόρτωσης των οχημάτων πριν την αναχώρηση του πλοίου, οδηγοί φορτηγών και συγγενείς τους, επιτέθηκαν στον πλοίαρχο όσο εκείνος βρισκόταν στον καταπέλτη.

Στο σημείο έσπευσε στέλεχος της Λιμενικής Αρχής Πορτοχελίου. Συνελήφθησαν 5 άτομα για παρακώληση συγκοινωνιών, επικίνδυνη σωματική βλάβη και συμπλοκή.

Ο πλοίαρχος από την συμπλοκή τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Τον πλοίραχο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ερμιονίδας προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.