Ηράκλειο Αττικής: Έπεσε η οροφή του κλιμακοστασίου στο 1ο Λύκειο

Τον εργολάβο του κρατικού φορέα για τα σχολεία (ΚΤ.ΥΠ.) καλεί άμεσα ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής με αφορμή την πτώση σοφάδων στο 1ο Λύκειο της περιοχής.Το γεγονός προκάλεσε την εύλογη ανησυχία των γονέων αλλά και των ανθρώπων του Δήμου αφού στο συγκεκριμένο σχολείο όπως αναφέρεται στην επιστολή είχαν γίνει παρεμβάσεις !!! το καλοκαίρι στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου .

Η πτώση της οροφής του κλιμακοστασίου που είναι και η κύρια είσοδο του Λυκείου είναι επικίνδυνη για την ασφαλή διέλευση των μαθητών αλλά και των καθηγητών .