Μήνυμα ΕΜΠ για την επέτειο του Πολυτεχνείου: «Ιστορική μνήμη με ευθύνη»

«Να τιμήσουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και επίγνωση της ευθύνης που αυτή συνεπάγεται», μας καλεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο μήνυμα του για την επέτειο, το ΕΜΠ, χαρακτηρίζει σημεία αναφοράς στην εποχή μας τις αξίες της ελευθερίας της δημοκρατίας και της ειρήνης. Και ζητάει από «όλες και όλους να συμμετάσχουμε στον φετινό εορτασμό με σεβασμό, υπευθυνότητα, ειρήνη και ενότητα, τιμώντας όσους αγωνίστηκαν». Από το πρωί τα νιάτα πλημμύρισαν το προαύλιο του Πολυτεχνείου, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα με την παρουσία τους.