Καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου: Ο χάρτης των ερευνών του ερευνητικού

Πολεμικό παραλήρημα Κιλιτσντάρογλου κατά της Ελλάδας.

Ο κεμαλιστής πρόεδρος του Τσε -Χα -Πε, της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, κατηγορεί την Ελλάδα πως στρατικοποιεί τα νησιά και η Άγκυρα απλά παρακολουθεί.

Την ίδια ώρα οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου προχωρούν ομαλά με το ερευνητικό πλοίο να επιστρέφει αύριο νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο για ανεφοδιασμό και έλεγχο συστημάτων.