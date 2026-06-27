Χαλκιδική: Εκτροπή αυτοκινήτου και διπλή παράσυρση πεζού

Τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στο ύψος της Πορταριάς, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., 33χρονος οδηγός αυτοκινήτου, υπήκοος Βουλγαρίας, για λόγους που ερευνώνται, εξετράπη της πορείας του, έχοντας κατεύθυνση για Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, ενώ βρισκόταν εκτός του οχήματος, και φερόμενος να κινείται πεζός στο οδόστρωμα, παρασύρθηκε διαδοχικά από δυο άλλα αυτοκίνητα, μια 60χρονη Ελληνίδα, που κατευθυνόταν στην Θεσσαλονίκη, και από 44χρονο υπήκοο Ρουμανίας, με κατεύθυνση τη Χαλκιδική.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ προανάκριση για το συμβάν, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.