21χρονος έτρεχε με 210 χλμ/ώρα

Συνελήφθη από αστυνομικούς, ένας 21χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε ως οδηγός αυτοκινήτου, βραδινές ώρες χτες (26-6-2026) επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar, ότι ο 21χρονος, οδηγώντας αυτοκίνητο, κινούνταν με 210 χλμ/ώρα, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.