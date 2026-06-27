Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Από αύριο, τίθεται σε ισχύ, σε περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, απαγόρευση τροχοφόρων κάθε είδους, αλλά και πεζών, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Την απόφαση έλαβε η αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Αικατερίνη Ζωγράφου.

Η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 τα βράδυ της 28ης Ιουνίου 2026, στις περιοχές:

– Χερσόνησος Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),

– Χερσόνησος Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

– Δήμος Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Ωστόσο, οι Αρχές, θα πραγματοποιούν ελέγχους, στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, ενώ θα απομακρύνονται όσοι βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην πυροπροστασία της ΠΕ Χαλκιδικής.