Υπέκυψε η 43χρονη που τραυματίστηκε σε σκοπευτήριο
Δεν τα κατάφερε, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, η 43χρονη, η οποία το πρωί, τραυματίστηκε από πυροβολισμό, στο Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου.
Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, άφησε την τελευταία της πνοή, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλαν οι γιατροί, προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή, παρά τα σοβαρότατα τραύματα που είχε σε κεφάλι και λαιμό.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις