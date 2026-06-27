Τέσσερις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τέσσερις οδηγοί, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Επίσης, στην περιοχή Κύμινα Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ένας 29χρονος αλλοδαπός μοτοσυκλέτας, ο οποίος δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.
Συμπληρωματικά, βεβαιώθηκαν παραβάσεις , μεταξύ άλλων, για: ανασφάλιστο όχημα, στέρηση άδειας ικανότητας οδηγού, στέρηση άδειας κυκλοφορίας, στέρηση ΚΤΕΟ, στέρηση πινακίδων και φθαρμένα ελαστικά.
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