Άγιος Δημήτριος: 2 συλλήψεις για κλοπή μεταλλικών καλυμμάτων

Δύο ημεδαποί, ηλικίας 35 και 45 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026 στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που αφαιρούσαν μεταλλικά καλύμματα από μετρητές ύδρευσης. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. τους εντόπισαν και τους πέρασαν χειροπέδες. Στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά 47 μεταλλικά καπάκια μετρητών ύδρευσης.

Τους εντόπισαν την ώρα της κλοπής

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όταν εντόπισαν τους δύο άνδρες.

Οι δύο ημεδαποί είχαν ανασηκώσει φρεάτιο και αφαιρούσαν μεταλλικά καλύμματα από μετρητές ρολογιών ύδρευσης.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή τους και κατάσχεσαν συνολικά 47 μεταλλικά καπάκια από μετρητές ύδρευσης.

Στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Μετά τη σύλληψή τους, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία.

Στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.