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Βίντεο:SUPER PUMA πραγματοποιεί διάσωση τραυματία πεζοπόρου στην Τέλενδο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/10/2026 18:29
Βίντεο:SUPER PUMA πραγματοποιεί διάσωση τραυματία πεζοπόρου στην Τέλενδο
Η επιχείρηση του Super Puma Π.Α

Τη διάσωση ενός τραυματισμένου πεζοπόρου από την Τέλενδο πραγματοποίησε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, με το βίντεο να καταγράφει τη στιγμή της επιχείρησης.

Στα πλάνα από την επιχείρηση φαίνεται το Super Puma να βρίσκεται πάνω από βραχώδη περιοχή, ενώ μέλος της ομάδας διάσωσης χρησιμοποιεί σύστημα ανύψωσης για να μεταφέρει τον τραυματία στο ελικόπτερο.

 

Μετά την παραλαβή του, το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

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