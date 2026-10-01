Ρέθυμνο: Κλειστά και αύριο τα σχολεία στον Δήμο Μυλοποτάμου

Κλειστά θα παραμείνουν και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή και των προβλημάτων που προκάλεσαν.

Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου και αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Η αναστολή λειτουργίας καλύπτει τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η ασφάλεια μαθητών και προσωπικού

Η δημοτική Αρχή θέτει ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών, των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού.

Έκκληση για περιορισμό μετακινήσεων

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όσο διαρκούν οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου.