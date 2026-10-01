Συνελήφθη 23χρονος Σέρβος για ληστεία 50.000 ευρώ

Στην Εισαγγελία Εφετών αναμένεται να οδηγηθεί 23χρονος υπήκοος Σερβίας, ο οποίος συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Οι σερβικές Αρχές τον αναζητούσαν με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για ληστεία με αντικείμενο κρυπτονομίσματα, που φέρεται να έγινε το 2025 στο Βελιγράδι.

Η υπόθεση αφορά κρυπτονομίσματα αξίας 6 εκατ. δηναρίων, ποσό που με τη σημερινή ισοτιμία υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα της Σερβίας, ο 23χρονος κατηγορείται ότι φέρεται να ενήργησε μαζί με άλλα πρόσωπα εις βάρος ιδιώτη.

Η σύλληψη στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης

Ο 23χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κατάστημα εστίασης, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο συλληφθείς ήταν 26 ετών, ωστόσο από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι πρόκειται για 23χρονο.

Οι ελληνικές Αρχές φαίνεται ότι είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του στη χώρα. Παράλληλα, διερευνούν εάν η παραμονή του στην Ελλάδα συνδέεται με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια.

Η διαδικασία για την έκδοση στη Σερβία

Μετά τη σύλληψή του, ο 23χρονος αναμένεται να μεταχθεί ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος που έχουν εκδώσει οι σερβικές Αρχές.

Από τη διαδικασία αυτή θα αρχίσουν οι ενέργειες για την εξέταση του αιτήματος έκδοσής του στη Σερβία, όπου κατηγορείται για τη ληστεία στο Βελιγράδι.