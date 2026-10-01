Χαλκιδική: Λύκος μπήκε στη Νικήτη και πλησίασε άνδρα που καθόταν σε παγκάκι

Ένα απρόσμενο και ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Νικήτη Χαλκιδικής, όταν λύκος εμφανίστηκε μέσα στον οικισμό και έφτασε σε ελάχιστη απόσταση από έναν άνδρα που καθόταν σε παγκάκι.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο άνδρας κάθεται σε φωτισμένο σημείο όταν το ζώο εμφανίζεται ξαφνικά δίπλα του και κατευθύνεται προς το μέρος του.

Ο άνδρας αντιλαμβάνεται την παρουσία του την τελευταία στιγμή και προσπαθεί να το απομακρύνει. Ο λύκος κάνει πίσω, όμως δεν φεύγει αμέσως. Παραμένει για λίγο σε κοντινή απόσταση, πριν τελικά απομακρυνθεί.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις εμφανίσεις λύκων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένα σημεία της Χαλκιδικής, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Πηγή βίντεο: Facebook Ioannis Ampatsidis