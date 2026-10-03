(Βίντεο)Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη -20 απεγκλωβισμοί στα Φέρμα

Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής και τα ξημερώματα του Σαββάτου την Ανατολική Κρήτη, με την κακοκαιρία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στην περιοχή των Φερμών Ιεράπετρας, όπου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων.

Οι επιχειρήσεις αφορούσαν κυρίως ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στα οχήματά τους, λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό ατόμων από κατοικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

Επιχείρηση για τέσσερις Γερμανούς

Μεταξύ των περιστατικών ήταν και ο εγκλωβισμός τεσσάρων ατόμων γερμανικής υπηκοότητας, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό τους στα Φέρμα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε μέσω του 112 για το περιστατικό και, μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το όχημα και μετέφεραν με ασφάλεια τα τέσσερα άτομα σε ασφαλές σημείο.

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί»

Την ένταση του φαινομένου περιέγραψε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, σημειώνοντας ότι «τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας».

Όπως ανέφερε, μεταξύ των περιστατικών ήταν και ο απεγκλωβισμός μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στον Κουτσουρά και στη συνέχεια, για προληπτικούς λόγους, στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τελευταία επιχείρηση αφορούσε ένα ζευγάρι Ελβετών, το οποίο ανησύχησε από τις μεγάλες ποσότητες νερού που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφονται από τα Αχλιά έως και τον Κουτσουρά.

Προβλήματα και διακοπές στην κυκλοφορία

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Στο ύψος της Αγιάς Φωτιάς έχει σημειωθεί καθίζηση του οδοστρώματος, ενώ ο δρόμος Ιεράπετρα – Σητεία έχει κλείσει στα Φέρμα.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, ο δρόμος Σητεία – Ιεράπετρα παραμένει κλειστός από το ύψος του Κουτσουρά, με τις μετακινήσεις να πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις έως ότου ολοκληρωθεί το έντονο καιρικό φαινόμενο.