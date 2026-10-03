(Βίντεο)Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο- 9 μποφόρ

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Στον Αργοσαρωνικό, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία, ενώ τα υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.