Γορτυνία: Έκτακτη απαγόρευση κυνηγιού για τις έρευνες εντοπισμού του 50χρονου Αλέξιου Κούτρου

Μεγαλώνει η αγωνία για τον 50χρονο Αλέξιο Κούτρο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στην περιοχή της Καρκαλούς Γορτυνίας.Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται σε δύσβατα και δασώδη σημεία της περιοχής, με τις ομάδες που συμμετέχουν στην επιχείρηση να «χτενίζουν» την Καρκαλού αλλά και τις γύρω περιοχές.Στο πλαίσιο των ερευνών, αποφασίστηκε από τη Δασική Υπηρεσία η προσωρινή απαγόρευση κάθε κυνηγετικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ της Καρκαλούς και του Βαλτεσινίκου.Η απαγόρευση ισχύει από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μέχρι νεωτέρας και αφορά κάθε είδος θήρας. Στόχος είναι να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις έρευνες για τον αγνοούμενο.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται μόνο οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα συνεργεία που παίρνουν μέρος στην επιχείρηση έρευνας, διάσωσης και εντοπισμού.Την τήρηση του μέτρου έχουν αναλάβει η Δασική Υπηρεσία, οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες, η Ελληνική Αστυνομία και οι δημοτικοί υπάλληλοι.

Χάθηκε το πρωί της 1ης Οκτωβρίου

Ο Αλέξιος Κούτρος, 50 ετών, εξαφανίστηκε το πρωί της 1ης Οκτωβρίου από την περιοχή της Καρκαλούς.Από τη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε Βαλτεσινίκο, Καρκαλού, Καλονέρι και Καμπέα.Οι κυνηγετικοί σύλλογοι της περιοχής είχαν ήδη ενημερώσει τους κυνηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διευκολύνουν τις έρευνες.Για τον 50χρονο έχει ενεργοποιηθεί και Silver Alert, καθώς εκτιμάται ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Αλέξιος Κούτρος έχει ύψος περίπου 1,80 μ., καστανοπράσινα μάτια και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι ολόσωμη φόρμα εργασίας, μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι, μπλε αμάνικο μπουφάν και μαύρα μποτάκια εργασίας. Φορούσε επίσης χοντρή χρυσή αλυσίδα με μεγάλο σταυρό και μαύρα γυαλιά με μεταλλικό σκελετό.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τους δικούς του ανθρώπους να περιμένουν με αγωνία οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό του.Όποιος γνωρίζει κάτι μπορεί να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με την Εθνική Γραμμή SOS 1065.