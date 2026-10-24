Δύο μικρές σεισμικές δονήσεις μέσα σε 3 λεπτά
στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Καρπάθου
Δυο σεισμικές δονήσεις μικρού μεγέθους (2,9 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ), σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (24/10/2026), στη θαλάσσια περιοχή, βόρεια της Καρπάθου.
Η πρώτη σημειώθηκε στις 12:38 με επίκεντρο , 27 χιλιόμετρα βόρεια / βορειοανατολικά της Ολύμπου.
Ωστόσο, η δεύτερη δόνηση, σημειώθηκε στις 12:41, σε απόσταση 31 χιλιομέτρων, βόρεια της Ολύμπου.
Το εστιακό βάθος, υπολογίζεται στα δέκα χιλιόμετρα.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις