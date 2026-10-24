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Δύο μικρές σεισμικές δονήσεις μέσα σε 3 λεπτά

στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Καρπάθου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/10/2026 13:39
Δύο μικρές σεισμικές δονήσεις μέσα σε 3 λεπτά
PHOTO/AP -B-K-Banagash

Δυο σεισμικές δονήσεις μικρού μεγέθους (2,9 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ), σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (24/10/2026), στη θαλάσσια περιοχή, βόρεια της Καρπάθου.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 12:38 με επίκεντρο , 27 χιλιόμετρα βόρεια / βορειοανατολικά της Ολύμπου.

Ωστόσο, η δεύτερη δόνηση, σημειώθηκε στις 12:41, σε απόσταση 31 χιλιομέτρων, βόρεια της Ολύμπου.

Το εστιακό βάθος, υπολογίζεται στα δέκα χιλιόμετρα.

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