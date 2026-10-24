Πειραιάς: 55χρονος αυτοτραυματίστηκε

με πιστόλι μέσα σε κατάστημα

Ένας 55χρονος, αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι, το οποίο κατείχε νόμιμα, μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον Πειραιά.

Το περιστατικό, σημειώθηκε στις 02:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ο άνδρας, τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι από πυροβολισμό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έφτασε στο σημείο του συμβάντος, και αφού παρέλαβε τον τραυματία, τον μετέφερε στο Λαϊκό νοσοκομείο.

Στο σημείο, εντοπίστηκε μια βολίδα και ένας κάλυκας διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ενώ παραμένουν άγνωστες, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Φωτό: Αρχείου