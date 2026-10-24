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Πειραιάς: 55χρονος αυτοτραυματίστηκε

με πιστόλι μέσα σε κατάστημα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/10/2026 14:00
Πειραιάς: 55χρονος αυτοτραυματίστηκε
ΦΩΤΟ / ΙΝΤΙΜΕ

Ένας 55χρονος, αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι, το οποίο κατείχε νόμιμα, μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον Πειραιά.

Το περιστατικό, σημειώθηκε στις 02:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ο άνδρας, τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι  από πυροβολισμό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έφτασε στο σημείο του συμβάντος, και αφού παρέλαβε τον τραυματία, τον μετέφερε στο Λαϊκό νοσοκομείο.

Στο σημείο, εντοπίστηκε μια βολίδα και ένας κάλυκας διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ενώ παραμένουν άγνωστες, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Φωτό: Αρχείου

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