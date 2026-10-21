(Βίντεο) Σπάτα: Έριχναν λύματα σε οικόπεδο – Σύλληψη οδηγού βυτιοφόρου

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 59χρονος οδηγός βυτιοφόρου στα Σπάτα, καθώς εντοπίστηκε να αδειάζει παράνομα λύματα σε χώρο που δεν προοριζόταν για τέτοια χρήση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, έπειτα από παρακολούθηση των αστυνομικών.

Κατά τη μετάγγιση των λυμάτων σημειώθηκαν διαρροές, με αποτέλεσμα να μολυνθεί το έδαφος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτοψίας, η πρακτική αυτή εγκυμονούσε κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Φωτογραφία/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό επ’ αυτοφώρω.

Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και δεύτερο βυτιοφόρο, ενώ σε βάρος του 53χρονου ιδιοκτήτη της εταιρείας στην οποία ανήκαν τα οχήματα σχηματίστηκε δικογραφία.

Το οικόπεδο με το κοντέινερ

Σύμφωνα με την έρευνα, τα λύματα μεταφέρονταν σε οικόπεδο όπου είχε τοποθετηθεί κοντέινερ για την απόθεσή τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο, δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία για τη διαχείριση τέτοιων αποβλήτων.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη λυμάτων μπορεί να προκαλέσει ρύπανση του εδάφους και να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες διερευνούν την παράνομη διαχείριση των αποβλήτων και τις ευθύνες των εμπλεκομένων.