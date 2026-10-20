1.000 ευρώ επίδομα για κάθε παιδί που γεννιέται από τον Δήμο Κιλκίς

Επίδομα 1.000 ευρώ θα χορηγεί ο Δήμος Κιλκίς για κάθε παιδί που γεννιέται από την 1.1. 2027.

Το χρηματικό βοήθημα θα χορηγείται εφάπαξ σε μόνιμους κατοίκους και δημότες του Δήμου Κιλκίς, θα είναι αφορολόγητο και δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, σκοπός του επιδόματος είναι να στηρίξει στην πράξη τις οικογένειες, να ενθαρρύνει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί και να συμβάλλει στην οικονομική ανακούφιση των γονέων για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού.

Το επίδομα θα δίνεται σε ζευγάρια με νεογέννητο παιδί, έγγαμα ή με σύμφωνο συμβίωσης,καθώς και στις μονογονεϊκές οικογένειες.