Απεργιακός κλοιός στην Αθήνα – Συλλαλητήριο στις 12 και πάνω από 3.000 αστυνομικοί

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα, η Αθήνα, με εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, με κεντρικό σημείο συνάντησης τα Προπύλαια στις 12:00.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας, ενώ οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα, το βασικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στα Προπύλαια.

Νωρίτερα, στις 10:00, συνταξιούχοι θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Κοτζιά και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

ΙΝΤΙΜΕ

Στις 10:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση του έκτακτου προσωπικού του υπουργείου Πολιτισμού, έξω από το κτίριο της οδού Μπουμπουλίνας 20.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν δώσει ραντεβού στις 12:00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

ΙΝΤΙΜΕ

Πάνω από 3.000 αστυνομικοί στο κέντρο

Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με περισσότερους από 3.000 αστυνομικούς να αναπτύσσονται σε κεντρικά σημεία, στην περιοχή της Βουλής, στο εμπορικό τρίγωνο και κοντά σε πρεσβείες.

ΙΝΤΙΜΕ

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται προληπτικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό επικίνδυνων αντικειμένων. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να κλείσουν προσωρινά σταθμοί του Μετρό στο κέντρο της πρωτεύουσας, εφόσον κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας.

Ορισμένοι καταστηματάρχες έχουν ήδη λάβει μέτρα προστασίας, αδειάζοντας βιτρίνες ή τοποθετώντας πρόσθετα προστατευτικά, υπό τον φόβο επεισοδίων και λεηλασιών.

ΙΝΤΙΜΕ

Τι ισχύει για σχολεία και μέσα μεταφοράς

Η απεργία των εκπαιδευτικών δεν σημαίνει ότι θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία. Η λειτουργία κάθε μονάδας εξαρτάται από τη συμμετοχή των δασκάλων και των καθηγητών. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνήσουν με το σχολείο των παιδιών τους για να ενημερωθούν.

Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας.

ΙΝΤΙΜΕ

Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία σταθμών, ανάλογα με τις αποφάσεις της Αστυνομίας.

Οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα οικονομικά αιτήματα, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν αυξήσεις μισθών κατά 20% και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Παράλληλα, διεκδικούν κάλυψη των κενών στα σχολεία, μονιμοποίηση αναπληρωτών, καλύτερες κτιριακές υποδομές, σχολικά γεύματα στα ολοήμερα και οικονομική στήριξη για όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Η ΑΔΕΔΥ ζητά επίσης μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας και υγείας.

Κινητοποιήσεις σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Με εντολή των αστυνομικών αρχών, πέντε σταθμοί του Μετρό θα παραμείνουν προσωρινά κλειστοί από τις 09:00: Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι και Πανεπιστήμιο. Οι συρμοί θα περνούν από αυτούς χωρίς να σταματούν.

Στην Πάτρα, οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στις 10:30 στην πλατεία Αγίου Γεωργίου.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, με τους πολίτες να καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο στις μετακινήσεις τους.