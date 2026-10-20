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Αφαίρεσαν με τη βία από τον λαιμό 64χρονης χρυσή αλυσίδα λαιμού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 23:05
Αφαίρεσαν με τη βία από τον λαιμό 64χρονης χρυσή αλυσίδα λαιμού
Τράβηξαν αλυσίδα απο τον λαιμό 64χρονης INTIME

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τρείς  νεαροί αλλοδαποί οι οποίοι άρπαξανμε τη  βία αλυσίδα λαιμού από 64χρονη στην περιοχή του Αμαρουσίου

Οι τρείς  κατηγορούμενοι χθές το απόγευμα, αφού προσέγγισαν την  64χρονη και  με χρήση βίας της αφαίρεσαν  από τον λαιμό την αλυσίδα λαιμού και διέφυγαν.

Οι  αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή  μετά από συνεχείς αναζητήσεις εντόπισαν τους τρείς δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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