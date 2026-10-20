Αφαίρεσαν με τη βία από τον λαιμό 64χρονης χρυσή αλυσίδα λαιμού

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τρείς νεαροί αλλοδαποί οι οποίοι άρπαξανμε τη βία αλυσίδα λαιμού από 64χρονη στην περιοχή του Αμαρουσίου

Οι τρείς κατηγορούμενοι χθές το απόγευμα, αφού προσέγγισαν την 64χρονη και με χρήση βίας της αφαίρεσαν από τον λαιμό την αλυσίδα λαιμού και διέφυγαν.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή μετά από συνεχείς αναζητήσεις εντόπισαν τους τρείς δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.