Έκλεψαν 25 χιλιόμετρα καλώδιο. 19 συλλήψεις απο την Αστυνομία

Συμμορία έκλεψε καλώδια 25 χιλιομέτρων με την αξία τους να ξεπρνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ από γαλλική εταιρεία στην Παιανία. Η αστυνομία έκανε 19 συλλήψεις μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική και Βοιωτία.

Όπως προκύπτει τα μέλη της συμμορίας πραγματοποιούσαν τις κλοπές τις νυχτερινές ώρες μπαίνοντας στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου στα Μεσόγεια και αφαιρώντας μεγάλες ποσότητες καλωδίων χαλκού. Στη συνέχεια, φόρτωναν τα κλεμμένα καλώδια σε φορτηγά οχήματα, τα οποία επίσης είχαν κλέψει, και τα μετέφεραν σε απομονωμένες περιοχές. Εκεί έκαιγαν την εξωτερική επένδυση των καλωδίων, προκειμένου να απομονώσουν τον χαλκό και στην συνέχεια να τον πουλήσουν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ποσότητα των καλωδίων που αφαίρεσαν έφτανε τα 25 χιλιόμετρα, ενώ η αξία τους ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, είχαν οι κάμερες ασφαλείας και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Οι συλληφθέντες κατάγονται από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και το Μπανγκλαντές.