Εμπρησμοί στη Μεσσηνία- Συνελήφθησαν πυροσβέστης, πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα για σειρά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Μεσσηνία τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρόεδρος τοπικής κοινότητας και ο αδελφός του, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον επτά εμπρησμούς που σημειώθηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025.

Η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και αφορούσε τη διερεύνηση πολλαπλών περιστατικών πυρκαγιών, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, τη χωρική συγκέντρωση και τον τρόπο έναρξής τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αξιολόγησαν εκτενές αποδεικτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και δεδομένα που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι τρεις άνδρες είχαν δράση που εκτείνεται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Κατά το διάστημα αυτό φέρονται να προκάλεσαν τρεις δασικές και τέσσερις αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη αδικήματα όπως κλοπές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, απειλές και εκβιασμούς.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία προχώρησε στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης που εκτελέστηκαν σήμερα.