Βίντεο Ντοκουμέντο: Συγκλονίζουν τα βίντεο με το πλιάτσικο μικρών επιχειρήσεων στην Γαλλία

Κόποι μια ζωής ΄΄λεηλατήθηκαν΄΄ κατά την διάρκεια των επεισοδίων

Κόποι μια ζωής ΄΄λεηλατήθηκαν΄΄ κατά την διάρκεια των επεισοδίων AP Photo/Emma Da Silva

Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος στη Γαλλία κοινοποίησε το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, που δείχνει πώς η επιχείρησή του λεηλατήθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Παρίσι.

Ο καταστηματάρχης εξήγησε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να τους σταματήσει, επειδή ήταν πάρα πολλοί, θρηνώντας πως το έργο μιας ολόκληρης ζωής καταστράφηκε μέσα σε λίγα λεπτά, βλέποντας πώς άδειασαν τα ράφια από εμπορεύματα.

Ασιάτισσα ιδιοκτήτρια καταστήματος ξυλοκοπήθηκε και το εστιατόριό της κάηκε στις ταραχές στη Γαλλία. Με δάκρυα στα μάτια περιγράφει το τι έζησε.