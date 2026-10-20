Συνελήφθησαν 3 άτομα για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης

Τρία άτομα, ηλικίας 27, 49 και 54 ετών, συνελήφθησαν χθες για καλλιέργεια κάνναβης με την υδροπονική μέθοδο (skunk) και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική.

Κατά τις έρευνες της Αστυνομίας κατασχέθηκαν 255 δενδρύλλια κάνναβης, 27,6 κιλά κλώνων και 120 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Το οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαποί και ένας Έλληνας.

Πώς εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη των τριών ατόμων έπειτα από αξιολόγηση και διασταύρωση πληροφοριών, καθώς και έρευνα στους χώρους που φέρονται να χρησιμοποιούσαν.

Το μεσημέρι της 19ης Οκτωβρίου, ο 54χρονος και η 49χρονη εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της γυναίκας. Στην κατοχή τους είχαν δύο μαύρες σακούλες με κλώνους κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 27 κιλών και 600 γραμμαρίων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κλώνοι προορίζονταν για λογαριασμό του 27χρονου συγκατηγορουμένου τους.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε κατοικία των δύο αλλοδαπών, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή της 49χρονης νάιλον συσκευασία με 120 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, την οποία φέρεται να κατείχε για λογαριασμό του 54χρονου.

Τα 255 δενδρύλλια και ο εξοπλισμός

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, το οποίο φέρονται να λειτουργούσαν από κοινού για λογαριασμό του 27χρονου.

Στον χώρο βρέθηκαν 255 δενδρύλλια, ύψους από 50 έως 160 εκατοστά, σε γλάστρες. Το εργαστήριο διέθετε τεχνητό φωτισμό και εξοπλισμό για την ανάπτυξη των φυτών.

Εκτός από τα δενδρύλλια και τους κλώνους, κατασχέθηκαν 3.620 ευρώ, ένα αυτοκίνητο, επτά κινητά τηλέφωνα, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές, 29 πάνελ φωτισμού LED, 56 γλάστρες και εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας.

Ένας από τους συλληφθέντες έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα. Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.