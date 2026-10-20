Βίντεο Χολαργός: Συνελήφθη 25χρονος που έκανε drift με το αυτοκίνητο

Η αστυνομία τον ταυτοποίησε μέσω βίντεο στα social media – Αντιμέτωπος με δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Στην ταυτοποίηση ενός 25χρονου οδηγού, ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του στον Χολαργό, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο βίντεο φέρεται να καταγράφεται ο οδηγός να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή στο ύψος του Κοιμητηρίου Χολαργού και στη συνέχεια να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, πραγματοποιώντας διαδοχικά drift κατά μήκος του δρόμου.

Οι συγκεκριμένοι ελιγμοί, σύμφωνα με την αστυνομία, δημιουργούσαν σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος και έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.