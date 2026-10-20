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Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο έξω από σχολείο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Καλαμαριά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 17:29
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο έξω από σχολείο
Φωτογραφία αρχείου/ΙΝΤΙΜΕ

Σήμερα, λίγο μετά τις μεσημεριανές ώρες ένα αυτοκίνητο φαίνεται να παρέσυρε ανήλικο έξω από σχολείο στην περιοχή της Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη.

Τον ανήλικο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο ανήλικος φέρεται να έχει υποστεί κακώσεις κεφαλής. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του φαίνεται να είναι καλή.

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