Σούδα: Σύλληψη 22χρονου μετά τον κατάπλου πλοίου από Πειραιά

Ένας 22χρονος συνελήφθη το πρωί στον επιβατικό λιμένα της Σούδας, μετά από έλεγχο στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.

Ο νεαρός ταξίδευε με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά και ελέγχθηκε μετά τον κατάπλου του στη Σούδα.

Η σύλληψη αφορά παράβαση του Νόμου 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών». Κατά τον έλεγχο, οι λιμενικές αρχές εντόπισαν στην κατοχή του δύο εμποτισμένα χαρτάκια LSD και τέσσερις νάιλον συσκευασίες με αποστάγματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 23,35 γραμμαρίων.

Μετά τη σύλληψη, οι αρχές προχώρησαν σε νόμιμη έρευνα στην κατοικία όπου διαμένει ο 22χρονος. Στην έρευνα ήταν παρών δικαστικός λειτουργός, ενώ συμμετείχε και αστυνομικός σκύλος της ΕΛ.ΑΣ. για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.

Έρευνα στο σπίτι με δικαστικό λειτουργό και σκύλο της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σπίτι βρέθηκαν δύο ακόμη νάιλον συσκευασίες που περιείχαν αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 10 γραμμαρίων.

Οι λιμενικοί εντόπισαν επίσης μία μεταλλική συσκευή άλεσης με υπολείμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, μία μεταλλική συσκευή καπνίσματος με αντίστοιχα υπολείμματα, μία πλαστική συσκευή καπνίσματος και δύο γυάλινα εξαρτήματα καπνίσματος, επίσης με υπολείμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.