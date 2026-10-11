Βίντεο Ντοκουμέντο: Έφοδος Λιμενικών για μεταφορά ναρκωτικών

Η επιχείρηση του Λιμενικού έγινε ανοιχτά της Χίου

Η επιχείρηση του Λιμενικού έγινε ανοιχτά της Χίου Λ.Σ

Μεγάλη θαλάσσια επιχείρηση δυτικά της Χίου πραγματοποίησε η Ειδική ομάδα του Λιμενικού μετά την πληροφορία που είχε για μεταφορά ναρκωτικών .

Οι άνδρες του Λιμενικού προσέγγισαν το σκάφος που κινούνταν στα δυτικά του νησιού και μετά την έφοδο που έκαναν ακινητοποίησαν τους δύο αλλοδαπούς που επέβαιναν στο σκάφος τότε διαπίστωσαν οτι μετέφεραν πάνω απο 360 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Το κύκλωμα είχε τυλιγμένα σε ναυλον τα ναρκωτικά Λ.Σ

Στην επιχείρηση συνέδραμε δεύτερο Π.Λ.Σ. της Λιμενικής Αρχής της Χίου με ομάδα βατραχανθρώπων της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ακολούθησε νηοψία και έλεγχος των διαμερισμάτων του Ι/Φ, που είχε ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση των δύο (02) αλλοδαπών επιβαινόντων (υπηκόων Ουκρανίας) καθώς και τον εντοπισμό είκοσι επτά (27) χειραποσκευών, οι οποίες περιείχαν αεροστεγώς την ακατέργαστη κάνναβη.

Τα χρήματα που είχαν μαζί τους οι δύο αλλοδαποί Λ.Σ

Συνολικά βρέθηκαν:

· τριακοσίων εξήντα κιλών και επτακοσίων γραμμαρίων μεικτού βάρους (360,7 kg) ακατέργαστης κάνναβης,

· του ιστιοφόρου σκάφους,

· χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€),

· ενός (01) φορητού υπολογιστή (laptop),

· έξι (06) συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

Η εκτιμώμενη αξία της κατασχεθείσας ποσότητας αγγίζει το ένα εκατομμύριο ογδόντα δύο χιλιάδες και εκατό ευρώ(1.082.100 €).