Η συνολική εκτιμώμενη αξία των κατασχεθέντων προϊόντων ξεπερνά τα 79 εκατομμύρια ευρώ

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των κατασχεθέντων προϊόντων ξεπερνά τα 79 εκατομμύρια ευρώ https://www.europol.europa.eu/

Πάνω από 526.000 προϊόντα-μαϊμού, 1.653 τόνοι τροφίμων και 227.800 λίτρα παράνομων ποτών κατασχέθηκαν βάζοντας τέλος σε 18 εγκληματικές ομάδες και 428 άτομα τα οποία παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη.

Το μεγάλο διεθνές κύκλωμα νοθείας και παράνομης διακίνησης τροφίμων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης «OPSON XV», την οποία συντόνισαν η Europol και η Interpol, με τη συμμετοχή αρχών από 57 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των κατασχεθέντων προϊόντων ξεπερνά τα 79 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση οδήγησε σε 79 συλλήψεις.

Σύμφωνα με την Europol, η επιχείρηση διήρκεσε από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026 και περιλάμβανε συνολικά 17.071 ελέγχους από αστυνομικές, τελωνειακές και υγειονομικές υπηρεσίες. Στόχος ήταν η αποκάλυψη δικτύων που δραστηριοποιούνταν στην παραποίηση, τη νοθεία και την παράνομη εμπορία τροφίμων και ποτών, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Νοθευμένο ελαιόλαδο, μέλι με σιρόπι ζάχαρης και παράνομο εμπόριο κρέατος

Μεταξύ των σοβαρότερων υποθέσεων που αποκαλύφθηκαν κατά την επιχείρηση, ήταν η παράνομη επανένταξη αλόγων στην τροφική αλυσίδα στο Βέλγιο και την Ιταλία. Οι έρευνες αποκάλυψαν πλαστά διαβατήρια ζώων, επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μικροτσίπ και υπολείμματα απαγορευμένων κτηνιατρικών φαρμάκων.

Στην Πορτογαλία αποκαλύφθηκε κύκλωμα που φέρεται να πουλούσε φυτικά έλαια ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ακόμη και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι Αρχές κατέσχεσαν 10.000 λίτρα φυτικού ελαίου με παραπλανητική επισήμανση, 340 λίτρα μη καταχωρισμένου οίνου λικέρ και περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά. Τρία άτομα κατηγορήθηκαν για την υπόθεση.

Στον Καναδά κατασχέθηκαν περισσότεροι από 10 τόνοι μελιού που είχε νοθευτεί με σιρόπια ζάχαρης. Η απάτη εντοπίστηκε με τη χρήση τεχνολογίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, η οποία επιτρέπει τον έλεγχο της σύστασης και της γνησιότητας του προϊόντος.

Στην Ισπανία συνελήφθησαν δύο άτομα που φέρονται να πωλούσαν κλεμμένα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας ως προϊόντα ελεύθερης αλιείας. Στα 227 κιλά ψαριών που κατασχέθηκαν εντοπίστηκαν, έπειτα από αναλύσεις, υπολείμματα φαρμακευτικών ουσιών.

Στην Τουρκία κατασχέθηκαν 4.150 λίτρα νοθευμένου ελαιολάδου και 970.000 συσκευασμένα τρόφιμα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 750.000 ευρώ. Πολλά από τα προϊόντα ήταν ληγμένα, παραποιημένα ή έφεραν παραπλανητικές ετικέτες.

Στη Βουλγαρία, σε εγκαταστάσεις παραγωγής κρέατος στην πόλη Πλόβντιβ, οι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις των κανόνων υγιεινής και επισήμανσης. Κατασχέθηκαν 35.941 κιλά τροφίμων χωρίς τις απαιτούμενες ενδείξεις ή με ληγμένη ημερομηνία κατανάλωσης, ενώ 34.763 κιλά οδηγήθηκαν προς καταστροφή.

Παράλληλα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία εντοπίστηκαν 90 παλέτες με πλαστά κρασιά και prosecco, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας σχεδόν 600.000 ευρώ. Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι τα περισσότερα μπουκάλια περιείχαν προϊόντα-μαϊμού ή έφεραν παραπλανητικές ετικέτες.

Στον Ισημερινό κατασχέθηκαν 19.920 συσκευασίες παράνομων αλκοολούχων ποτών που έφεραν ονόματα γνωστών εμπορικών σημάτων, ενώ στη Βραζιλία εντοπίστηκαν 90 τόνοι νοθευμένων πρώτων υλών, μεταξύ των οποίων 48 τόνοι ζάχαρης και 42 τόνοι σόγιας.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 57 χώρες που συμμετείχαν στην επιχείρηση, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη ανακοίνωση της Europol να παραθέτει ξεχωριστά αποτελέσματα για τη χώρα μας.