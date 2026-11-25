Κατάφερε να τα συνδυάσει όλα αξιωματικός της Πυροσβεστικής στα 48 του χρόνια, τελειώνοντας το τμήμα Πολιτικών Επιστημών στην Κομοτηνή.

Ο λόγος για τον Κωσταντίνο Ταπεινόπουλο, 48χρονο αξιωματικό της Πυροσβεστικής που μπήκε πρώτος με 17.500 μόρια στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης πριν πέντε χρόνια. Και τώρα αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του πρώτος εκφώνησε τον όρκο αποφοίτων κατά την τελετή της ορκομωσίας.

Ο Κωσταντίνος Ταπεινόπουλος, υπηρετεί στο Σουφλί και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Κατάφερε να συνδυάσει την σχολή τον προσωπικό χρονο και την εργασία και να αποφοιτήσει κάνοντας το όνειρο του πραγματικότητα και υπενθυμίζοντας πως η εκπαίδευση και η εξέλιξη δεν γνωρίζουν ηλικιακά όρια, παρα μόνο θέληση και πείσμα.

Πηγή: Εφημερίδα Χρόνος