Στο Νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας νοσηλεύεται ένας 11χρονος μαθητής, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε έξω από το δημοτικό σχολείο Αρφαρών στη Μεσσηνία, την ώρα που οι μαθητές αποχωρούσαν από το σχολείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 10χρονος φέρεται να έσπρωξε τον 11χρονο συμμαθητή του, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ισορροπία του και να πέσει, χτυπώντας στο κεφάλι. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι εκπαιδευτικοί έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.

Αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν εκείνη την ώρα έξω από το σχολείο, περιέγραψε στον Alpha όσα αντίκρισε. Όπως ανέφερε, περίμενε το εγγονάκι του για να αποχωρήσουν μαζί, όταν άκουσε έναν δυνατό θόρυβο, αρχικά χωρίς να αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Άκουσα τον θόρυβο που χτύπησε στην πόρτα. Νόμιζα ότι έπεσε η πόρτα, δηλαδή η σιδερένια πόρτα με τα κάγκελα. Φώναξαν τα άλλα παιδάκια ότι χτύπησε και είχε αίμα. Οι δάσκαλοι το πήγαν μέσα στο σχολείο και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί τού έκαναν ράμματα. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας, για προληπτικούς λόγους, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε και τις στιγμές μετά τον τραυματισμό, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

«Ο θόρυβος ήταν τόσο ισχυρός που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι ένα παιδί χτύπησε το κεφάλι του. Μετά από λίγο ήρθε το ασθενοφόρο, πήρε το παιδί και έφυγε», είπε στον Alpha.

Η μητέρα του 11χρονου υπέβαλε μήνυση για το περιστατικό, ενώ συνελήφθη η 51χρονη μητέρα του 10χρονου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 11χρονος μαθητής.