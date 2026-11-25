Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ένας 22χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και σφυρί σε δύο άνδρες και έναν αστυνομικό.

Όλα συνέβησαν σήμερα το απόγευμα, στην συμβολή των οδών Φιλής και Πιπίνου. Ο 22χρονος από το Σουδάν, ήταν οπλισμένος με ένα μαχαίρι και ένα σφυρί. Επιτέθηκε σε δύο άνδρες από το Μπαγκλαντές, τραυματίζοντάς τον έναν στο χέρι και τον άλλον στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Ο 22χρονος αντιστάθηκε στους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.Α.Σ. και τραυμάτισε τον έναν στο χέρι. Ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.