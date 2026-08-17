Κόντρα για τις πυρκαγιές: Επιμένουν για antinero οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου

Για υποκινούμενη κριτική στο πρόγραμμα antinero κάνουν λόγο οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου. Μέσω νέας ανακοίνωσης της ομοσπονδίας τους ΠΟΓΕΔΥ, που πρωταγωνίστησε στις καταγγελίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επανέρχονται στο θέμα του συστήματος πρόληψης πυρκαγιών και τα επικριτικά σχόλια για την αποδοτικότητα του.

“Εμφανίζονται μετά από κάθε καταστροφή και μηδενίζουν. Το Antinero δεν είναι ένα τοπικό ή αποσπασματικό έργο. Την τελευταία πενταετία έχουν αναβαθμιστεί περισσότερα από 920.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν καταργούν τον κίνδυνο, διαμορφώνουν, όμως, ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρησιακό περιβάλλον”, επιμένουν οι γεωτεχνικοί ΔΥ απαντώντας σε καταγγελίες και αρνητικά σχόλια.

Το ίδιο επίμονοι πάντως είναι και όσοι ασκούν κριτική. Στελέχη της αντιπολίτευσης επιμένουν να θέτουν ερωτήματα για το πρόγραμμα, κάνοντας λόγο για “μία ακόμα χαμένη ευκαιρία και έργο που δεν ανταποκρίνεται στις προοπτικές και τον προϋπολογισμό που είχε”.