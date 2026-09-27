(Βίντεο) Η επόμενη μέρα μετά τη συναυλία της Βίσση- 1.100 στρέμματα καθαρά σε χρόνο ρεκόρ

Μπορεί η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ να ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση των χιλιάδων θεατών, όμως για τους ανθρώπους του Συγκροτήματος η βραδιά δεν τελείωσε εκεί.

Μόλις έσβησαν τα φώτα, ξεκίνησε η επιχείρηση καθαρισμού.

Σε λιγότερο από 12 ώρες, συνεργεία εργάστηκαν σε ολόκληρη την έκταση του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, που καταλαμβάνει 1.100 στρέμματα.

Χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων συγκεντρώθηκαν και στη συνέχεια διαχωρίστηκαν.

Σημαντικό μέρος των υλικών οδηγήθηκε προς ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν στους προβλεπόμενους χώρους συλλογής.

Η επιχείρηση είχε έναν βασικό στόχο. Να επιστρέψει το ΟΑΚΑ όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην καθημερινή του λειτουργία.

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ ανέδειξε την προσπάθεια των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών που ανέλαβαν την αποκατάσταση του χώρου μετά το μεγάλο event.

«Όταν τα φώτα σβήνουν, η δουλειά συνεχίζεται», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε την ενημέρωση.

Η έμφαση δόθηκε στην ταχύτητα, την οργάνωση και την περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων.

Για τους ανθρώπους που εργάστηκαν στην αποκατάσταση, το τέλος της συναυλίας αποτέλεσε ουσιαστικά την έναρξη μιας νέας βάρδιας.

Το ΟΑΚΑ καλείται να παραμένει λειτουργικό καθημερινά, φιλοξενώντας αθλητικές δραστηριότητες, διοργανώσεις, πολίτες και επισκέπτες.

Η μεγάλη συναυλία άφησε πίσω της χιλιάδες θεατές. Λίγες ώρες αργότερα, το μεγαλύτερο μέρος του χώρου είχε ήδη καθαριστεί.

Η διοίκηση ευχαρίστησε τους εργαζομένους και τους συνεργάτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση, σημειώνοντας πως η εικόνα του Ολυμπιακού Συγκροτήματος δεν κρίνεται μόνο όταν τα φώτα είναι αναμμένα.

Κρίνεται και όταν σβήνουν.