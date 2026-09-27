Σήματα της ΕΛ.ΑΣ. και ασυρμάτους είχε 45χρονος στην Περαία

Στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αφορά έναν 45χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα στην Περαία.

Κατά τον έλεγχο στο όχημά του βρέθηκαν τρεις ασύρματοι επικοινωνίας. Ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο αυτοκίνητο υπήρχε επίσης εξοπλισμός με σήματα της Αστυνομίας. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν αλεξίσφαιρο γιλέκο, καπέλο τζόκεϊ και κονκάρδες.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη τέσσερις φάρους με μαγνήτη, ζώνη εξάρτησης με θήκες και φακό, καθώς και θήκη με χειροπέδες.

Στον ίδιο εξοπλισμό περιλαμβάνονταν κουκούλα τύπου fullface και αντίγραφο αντιβαλλιστικού κράνους.

Ο 45χρονος είχε στην κατοχή του και πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα, στις οποίες εμφανιζόταν το πρόσωπό του. Συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Πέντε ακόμη συλλήψεις

Σε διαφορετική υπόθεση, ένας 16χρονος συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το προηγούμενο βράδυ, μαζί με τρία ακόμη άτομα, αφαίρεσαν με χρήση σωματικής βίας από 73χρονο αλλοδαπό μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό.

Στο κέντρο της πόλης συνελήφθη και 29χρονη αλλοδαπή. Εντός αστικού λεωφορείου φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει πορτοφόλι από την τσάντα επιβάτιδας.

Στην Καλαμαριά συνελήφθη 19χρονος μετά από τροχαίο με άλλο δίκυκλο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Ο 19χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, αποχώρησε στη συνέχεια από το σημείο.

Δύο ακόμη συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 56χρονο αλλοδαπό και έναν 27χρονο ημεδαπό, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης.

Και στις έξι περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.