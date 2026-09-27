ΟΑΚΑ: 35.000 θεατές έφυγαν με τον ΗΣΑΠ μετά τη συναυλία

Χιλιάδες θεατές επέλεξαν τον ΗΣΑΠ για την επιστροφή τους μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, περίπου 35.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από την περιοχή του ΟΑΚΑ μετά το τέλος της συναυλίας.

Για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης τέθηκαν σε κυκλοφορία συνολικά 19 συρμοί στη Γραμμή 1. Από αυτούς, οι οκτώ ήταν επιπλέον ενισχυτικοί.

Η αυξημένη κίνηση ξεκίνησε από τις 18:00, όταν άρχισε η σταδιακή προσέλευση των θεατών. Το μεγαλύτερο βάρος, ωστόσο, δόθηκε κατά τη μαζική αποχώρηση.

Από τις 00:30 έως τις 02:30 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 41 διελεύσεις συρμών από τον σταθμό «Ειρήνη».

Η λειτουργία της Γραμμής 1 συνεχίστηκε έως τις 03:15 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πίσω από την επιχείρηση βρέθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. Οδηγοί, σταθμάρχες, προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας, επιθεωρητές, εργαζόμενοι στη συντήρηση και την ασφάλεια του δικτύου παρέμειναν επί ποδός.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των Γραμμών 2 και 3 του μετρό, καθώς και του τραμ, που λειτούργησαν όλο το βράδυ του Σαββάτου.

Με τις διαθέσιμες μετεπιβιβάσεις, οι θεατές μπορούσαν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς διαφορετικές κατευθύνσεις μετά την αποχώρησή τους από το ΟΑΚΑ.