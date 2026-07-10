(Βίντεο) Εγνατία: Νταλίκα στις φλόγες- Σώθηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 στην Εγνατία Οδό, όταν νταλίκα που κινούνταν στο ρεύμα από Ξάνθη προς Ίασμο προσέκρουσε στο στηθαίο ασφαλείας, ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα λίγα δευτερόλεπτα πριν η καμπίνα παραδοθεί στις φλόγες. Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η νταλίκα μετέφερε καταναλωτικά προϊόντα σούπερ μάρκετ, όπως πάνες, απορρυπαντικά και τροφές για κατοικίδια. Το φορτίο διασκορπίστηκε στο οδόστρωμα και κάηκε, ενώ στο σημείο επιχειρούν μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των καμένων υλικών και τον καθαρισμό του δρόμου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών που μετέφερε το φορτηγό, ενώ χρησιμοποιούνται γερανοφόρα και φορτωτές για την απομάκρυνση των λιωμένων υπολειμμάτων από το οδόστρωμα.

Λόγω του ατυχήματος, η Εγνατία Οδός παραμένει κλειστή στο τμήμα από τα Βαφέικα έως τον Ίασμο, με την κυκλοφορία προς Κομοτηνή και Κήπους να διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής.

Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Βαφέικων, ενώ τα οχήματα επανέρχονται στην Εγνατία από τον κόμβο Ιάσμου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για το πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Η Τροχαία και η Νέα Εγνατία Οδός έχουν ανακοινώσει ότι ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός «μέχρι νεωτέρας», καθώς συνεχίζονται οι εργασίες κατάσβεσης μικροεστιών, καθαρισμού και αποκατάστασης των ζημιών στα στηθαία ασφαλείας.

Πηγή:xronos.gr